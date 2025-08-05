Промоутер Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) Девід Хіггінс в інтерв’ю Sky Sports висловив незадоволення ситуацією у надважкій вазі:

Я сподіваюся, що система, заснована на заслугах, буде поважатися. І людина, яка справді заслужила шанс на титул чемпіона світу у надважкій вазі, отримає право поборотися за пояс. Тому що був пройдений важкий шлях, старомодним способом з послідовними перемогами над монументальною опозицією, протягом 12-13 років відданої професійної кар'єри, перемагаючи всіх, хто стояв перед ним.

Це ганьба для спорту, що ви не можете заслужити шанс на титул чемпіона світу у важкій вазі. Вся ця «клоуанада», розмови про бій Джошуа з Джейком Полом. Якщо Усик не погодиться на бій, Джошуа повинен піднятися, взяти себе в руки та битися з Паркером за вакантний титул.