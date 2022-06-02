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Став відомий склад збірної України на чемпіонат Європи-2022 зі стрільби з лука

Континентальна першість пройде з 6 по 12 червня
Стрільба з лука
22:54
Став відомий склад збірної України на чемпіонат Європи-2022 зі стрільби з лука
Стрільба з лука / Фото - Facebook
У німецькому Мюнхені з 6 по 12 червня відбудеться чемпіонат Європи зі стрільби з лука.

До складу збірної України увійшли шість спортсменів. Про це повідомляє ianseo.net.

У заявку жіночої команди потрапили Соломія Гнип, Вероніка Марченко і Анастасія Павлова, до складу чоловічої – Олексій Гунбін, Артем Овчинников і Іван Кожокар.

Нагадаємо, в лютому жіноча збірна України стала чемпіоном Європи зі стрільби з лука в приміщенні.
Володимир Кириченко
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Збірна України (зі стрільби з лука)

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