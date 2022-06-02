Став відомий склад збірної України на чемпіонат Європи-2022 зі стрільби з лука
Континентальна першість пройде з 6 по 12 червня
22:54
Стрільба з лука / Фото - FacebookУ німецькому Мюнхені з 6 по 12 червня відбудеться чемпіонат Європи зі стрільби з лука.
До складу збірної України увійшли шість спортсменів. Про це повідомляє ianseo.net.
У заявку жіночої команди потрапили Соломія Гнип, Вероніка Марченко і Анастасія Павлова, до складу чоловічої – Олексій Гунбін, Артем Овчинников і Іван Кожокар.
Нагадаємо, в лютому жіноча збірна України стала чемпіоном Європи зі стрільби з лука в приміщенні.
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