Олег Гончар

Колишній чемпіон світу Амір Хан поділився думкою про можливий бій між легендарним Менні Пак’яо (62-8-3, 39 КО) та британським боксером першої середньої ваги Конором Бенном (23-1, 14 КО). Про це він розповів в інтерв’ю DAZN.

«Бій із Бенном був би цікавим. Якщо Конор проведе реванш із Крісом Юбенком-молодшим і виграє чи програє, поєдинок із Пак’яо все одно буде фантастичним. Це величезна подія у Британії – люди будуть у захваті. Багато хто хоче побачити Менні тут. Він зірка світового рівня», – сказав Хан. Амір Хан

46-річний Пак’яо повернувся в ринг 19 липня, завершивши внічию з чемпіоном WBC Маріо Барріосом. Раніше повідомлялося про можливий бій із Василем Ломаченком, але Хан вважає поєдинок із Бенном привабливим для британських уболівальників.