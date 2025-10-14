Відомий боксер назвав Ломаченка найкращим боксером-аматором
Британець високо оцінив українця, але вважає його профі-кар’єру менш успішною
34 хвилини тому
Василь Ломаченко
Британський боксер Ентоні Фаулер (16-2, 12 КО) поділився думкою про найкращого боксера-аматора в історії. У своєму твіті він назвав українця Василя Ломаченка.
«Найкращий аматор усіх часів – Василь Ломаченко. Шкода, що його професійна кар’єра була не такою ж блискучою, але він усе одно переміг Хейні».
37-річний Ломаченко оголосив про завершення кар’єри. Його останній бій відбувся в травні 2024 року, коли він переміг Джорджа Камбососа в поєдинку за титул IBF у легкій вазі.
