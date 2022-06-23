Американська синхроністка втратила свідомість під час виступу

Від загибелі дівчину врятувала її тренер

На чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина) американська синхроністка Аніта Альварес втратила свідомість під час виступу і була врятована своїм тренером, повідомляє MARCA.



Тренер Андреа Фуентес вчасно кинулася в басейн, коли її підопічна під час виступу в одиночному довільному фіналі опустилася на дно басейну.

За словами тренера, вона пішла на такий крок після того, як побачила, що рятувальники не звернули увагу.

«Це було дуже страшно. Мені довелося стрибнути, оскільки рятувальники цього не робили. Я злякалася, оскільки побачила, що вона не дихає, але зараз вона відчуває себе дуже добре. Аніта в порядку. Лікарі перевірили всі життєво важливі органи, і все в нормі: пульс, кисень, рівень цукру, артеріальний тиск... все в порядку. Ми іноді забуваємо, що це відбувається в інших видах спорту, які потребують великої витривалості. Марафон, велоспорт, крос ... все ми бачили кадри, на яких одні спортсмени не доходять до фінішу, а інші допомагають їм дістатися туди. Наш вид спорту нічим не відрізняється від інших, тільки в басейні. Ми долаємо обмеження і іноді знаходимо їх. Зараз Аніта відчуває себе добре, лікарі також говорять, що з нею все в порядку».

Відзначимо, що Альварес фінішувала сьомий в фіналі, золото завоювала японка Юкіко Інуї, а срібло українка Марта Федина.