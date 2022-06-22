«Дякую усім захисникам, які мужньо боронять нашу вільну країну». Федіна – після медалі чемпіонату світу
Ще одне срібло. Федіна взяла третю медаль чемпіонату світу-2022
Українка стала другою в довільному соло
18:40
Фото: facebook.com/ukrsynchro
Марта Федіна на чемпіонаті світу-2022 слідом за сріблом в технічному соло взяла медаль тієї ж проби і у довільному соло.
Українська русалочка знову поступилася в боротьбі за золото японці Юкіко Інуі. Для Федіни це вже третя нагорода на змаганнях в Будапешті – також в складі збірної України Марта взяла золото у комбінованій групі.
Нагородження синхроністок та гімн України на планетарній першості.
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