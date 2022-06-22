Ще одне срібло. Федіна взяла третю медаль чемпіонату світу-2022

Українка стала другою в довільному соло

Фото: facebook.com/ukrsynchro

Марта Федіна на чемпіонаті світу-2022 слідом за сріблом в технічному соло взяла медаль тієї ж проби і у довільному соло.



Українська русалочка знову поступилася в боротьбі за золото японці Юкіко Інуі. Для Федіни це вже третя нагорода на змаганнях в Будапешті – також в складі збірної України Марта взяла золото у комбінованій групі.

Нагородження синхроністок та гімн України на планетарній першості.