Україна завоювала першу медаль на чемпіонаті світу в Будапешті
«Дякую усім захисникам, які мужньо боронять нашу вільну країну». Федіна – після медалі чемпіонату світу
Українка завоювала срібло
17:01
Українська синхроністка Марта Федіна завоювала свою п’яту медаль чемпіонату світу і, після чотирьох бронз, перше срібло.
Після цього успіху в Будапешті вона у себе в Instagram подякувала тим, завдяки кому має змогу продовжувати представляти свою країну:
«Слава Україні!
Дякую усім захисникам, які мужньо охороняють нашу вільну країну!
Україна понад усе!»
В той самий день фехтувальниця Влада Харькова виграла свій перший в кар’єрі чемпіонат Європи – і зі сльозами на очах присвятила перемогу Україні.
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