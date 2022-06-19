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«Дякую усім захисникам, які мужньо боронять нашу вільну країну». Федіна – після медалі чемпіонату світу

Українка завоювала срібло
Артистичне плавання
17:01
«Дякую усім захисникам, які мужньо боронять нашу вільну країну». Федіна – після медалі чемпіонату світу

Українська синхроністка Марта Федіна завоювала свою п’яту медаль чемпіонату світу і, після чотирьох бронз, перше срібло.

Після цього успіху в Будапешті вона у себе в Instagram подякувала тим, завдяки кому має змогу продовжувати представляти свою країну:

«Слава Україні!

Дякую усім захисникам, які мужньо охороняють нашу вільну країну!

Україна понад усе!»


В той самий день фехтувальниця Влада Харькова виграла свій перший в кар’єрі чемпіонат Європи – і зі сльозами на очах присвятила перемогу Україні.

Сергій Лук'яненко
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