«Дякую усім захисникам, які мужньо боронять нашу вільну країну». Федіна – після медалі чемпіонату світу

Українка завоювала срібло

Українська синхроністка Марта Федіна завоювала свою п’яту медаль чемпіонату світу і, після чотирьох бронз, перше срібло.

Після цього успіху в Будапешті вона у себе в Instagram подякувала тим, завдяки кому має змогу продовжувати представляти свою країну:

«Слава Україні! Дякую усім захисникам, які мужньо охороняють нашу вільну країну! Україна понад усе!»

В той самий день фехтувальниця Влада Харькова виграла свій перший в кар’єрі чемпіонат Європи – і зі сльозами на очах присвятила перемогу Україні.