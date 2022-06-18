Україна завоювала першу медаль на чемпіонаті світу в Будапешті

Марта Федіна ще ніколи не підіймалася так високо на подібних змаганнях

Українська синхроністка Марта Федіна завоювала для збірної срібло чемпіонату світу з водних видів спорту, який проходить в Будапешті, Угорщина.

В фіналі технічного соло Федіна набрала 91,9555 бали і посіла друге місце, поступившись 0,9107 бала досвідченій 31-річній японці Юкіко Інуі, котра до цього завоювала вісім бронзових нагород на чемпіонаті світу – і ось золото.

Федіна, до речі, також ще не підіймалася на чемпіонаті світу вище третьої сходинки – чотири бронзові нагороди у 2019 році. Тож це срібло особливе для українки.