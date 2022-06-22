Федина: «Люди з передової купили сонячні батареї, спостерігали та вболівали за нас»

Марта Федина / Фото: USF

Українка Марта Федина в коментарі прес-службі Федерації України з синхронного плавання прокоментувала завоювання вже третьої медалі на чемпіонаті світу-2022.



Недавно нам прислали скрин фотографии, где было написано, что люди с передовой купили солнечные батареи, наблюдали и болели за нас. Сказать, что после этого у нас перехватило дух и нахлынули слезы – не сказать ничего. Потому что только украинский народ может одновременно защищать наши земли от врага и болеть за наших спортсменов.

Каждая медаль для нашей страны очень важна, и мы делаем все, чтобы защищать наш спортивный фронт. Спасибо Вам. Слава Украине! Все будет Украина».