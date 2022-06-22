Ще одне срібло. Федіна взяла третю медаль чемпіонату світу-2022
Федина: «Люди з передової купили сонячні батареї, спостерігали та вболівали за нас»
Українка подякувала українським військовим
22:20
Марта Федина / Фото: USF
Українка Марта Федина в коментарі прес-службі Федерації України з синхронного плавання прокоментувала завоювання вже третьої медалі на чемпіонаті світу-2022.
«Любая Украина, мы хотим, чтобы ты знала, что все то, что мы делаем на чемпионате мира – это все для нашей родной страны, это все для нашей родной земли. Мы здесь благодаря нашим храбрым воинам, благодаря нашему мужественному украинскому народу.
Недавно нам прислали скрин фотографии, где было написано, что люди с передовой купили солнечные батареи, наблюдали и болели за нас. Сказать, что после этого у нас перехватило дух и нахлынули слезы – не сказать ничего. Потому что только украинский народ может одновременно защищать наши земли от врага и болеть за наших спортсменов.
Каждая медаль для нашей страны очень важна, и мы делаем все, чтобы защищать наш спортивный фронт. Спасибо Вам. Слава Украине! Все будет Украина».
Нагадаємо, раніше збірна України завоювала золото чемпіонату світу.
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