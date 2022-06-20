Українські сестри-близнючки тікали від бомбардувань з Харкова – і завоювали срібло чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Українки перемогли у комбінованій групі
19:04
Фото: Danilo Vigo
Збірна України з артистичного плавання здобула золото чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту у комбінованій групі.
Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Олеся Дерев’янченко, Вероніка Гришко, Марта Федіна, Софія Мацієвська, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко отримали 95,0333 балів та піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу.
Раніше українські синхроністки завоювали дві медалі планетарної першості.
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