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Збірна України взяла золото чемпіонату світу

Українки перемогли у комбінованій групі
Артистичне плавання
19:04
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Фото: Danilo Vigo

Збірна України з артистичного плавання здобула золото чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту у комбінованій групі.

Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Олеся Дерев’янченко, Вероніка Гришко, Марта Федіна, Софія Мацієвська, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко отримали 95,0333 балів та піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу.

Раніше українські синхроністки завоювали дві медалі планетарної першості.

Олег Шумейко-молодший
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