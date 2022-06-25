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FINA не дозволила американській синхроністці брати участь у фіналі хайлайта ЧС-2022 після втрати свідомості під час турніру

Для обговорення даного інциденту міжнародна федерація провела збори
Артистичне плавання
10:51
FINA не дозволила американській синхроністці брати участь у фіналі хайлайта ЧС-2022 після втрати свідомості під час турніру
Аніта Альварес / Фото - Twitter
FINA заборонила американській синхроністці Аніті Альварес брати участь у фіналі хайлайта на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту, який проходить в Будапешті (Угорщина).

Таке рішення було прийнято після того, як американка втратила свідомість під час виконання довільної соло-програми в фіналі турніру.

Для обговорення даного інциденту міжнародна федерація провела збори, в якій взяли участь три представника Комітету FINA зі спортивної медицини, виконавчий директор FINA, лікар команди США, лідер команди США та президент федерації США з артистичного плавання.

Зустріч тривала годину. Після всіх обговорень FINA вирішила, що Альварес не повинна брати участь в змаганнях. Про це повідомляє прес-служба федерації.

Нагадаємо, що фінал хайлайта відбудеться сьогодні. Початок – о 17:00. Відзначимо, що українська команда кваліфікувалася в фінал з першим результатом.

Напередодні збірна України завоювала срібло ЧС-2022 в довільній програмі.
Володимир Кириченко
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FINA

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