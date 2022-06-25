Романчук став фіналістом ЧС-2022 на дистанції 1500 м вільним стилем. Українець показав другий результат
FINA не дозволила американській синхроністці брати участь у фіналі хайлайта ЧС-2022 після втрати свідомості під час турніру
Для обговорення даного інциденту міжнародна федерація провела збори
10:51
Аніта Альварес / Фото - TwitterFINA заборонила американській синхроністці Аніті Альварес брати участь у фіналі хайлайта на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту, який проходить в Будапешті (Угорщина).
Таке рішення було прийнято після того, як американка втратила свідомість під час виконання довільної соло-програми в фіналі турніру.
Для обговорення даного інциденту міжнародна федерація провела збори, в якій взяли участь три представника Комітету FINA зі спортивної медицини, виконавчий директор FINA, лікар команди США, лідер команди США та президент федерації США з артистичного плавання.
Зустріч тривала годину. Після всіх обговорень FINA вирішила, що Альварес не повинна брати участь в змаганнях. Про це повідомляє прес-служба федерації.
Нагадаємо, що фінал хайлайта відбудеться сьогодні. Початок – о 17:00. Відзначимо, що українська команда кваліфікувалася в фінал з першим результатом.
Напередодні збірна України завоювала срібло ЧС-2022 в довільній програмі.
Коментарі 0