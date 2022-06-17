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Боротьба. Чемпіонат світу. Осло

Український дует посів друге місце в кваліфікаційному раунді на чемпіонаті світу

Сестри Алексіїїви претендують на медаль змагань
Артистичне плавання
21:13
Український дует посів друге місце в кваліфікаційному раунді на чемпіонаті світу

Сестри Владислава та Марина Алексіїви посіли друге місце в кваліфікаційному раунді змагань технічних дуетів в артистичному плаванні на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

Українки набрали 91,8565 балла і поступилися лише парі з Китаю, різниця склала 0,7813 балла.

Топ-3 кваліфікації:

Фінал відбудеться в неділю, 19 червня. Початок о 17:00.

Нагадаємо, Марта Федіна також стала другою в кваліфікації сольної технічної програми.

Сергій Лук'яненко
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Владислава Алексєєва Марія Алексєєва

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