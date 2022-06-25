Україна завоювала золото чемпіонату світу і захистила статус найкращих

Це вже сьома нагорода збірної з синхронного плавання

Збірна України з артистичного плавання завоювала золото на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина).

Українська команда показала кращий результат в хайлайте (95,0333) і, таким чином, захистила статус чемпіонів світу.

У складі нашої збірної виступили Марина і Владислава Алексііви, Олеся Дерев'янченко, Марта Федина, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Ангеліна Овчинникова, Дар'я Мошинська, Анастасія Шмоніна і Валерія Тищенко.

Варто відзначити, що для нашої збірної це восьма нагорода на цьому турнірі, сім з яких завоювали саме синхроністки. Тож цей чемпіонат світу став найуспішнішим в історії для нашого артистичного плавання.

На день раніше Україна завоювала срібло чемпіонату світу в довільних вправах.