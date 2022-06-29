Українська чемпіонка світу: «Ключовим в наших перемогах було бажання показати міць та силу духу українського народу»

Власниця п’яти медалей чемпіонату світу-2022 синхроністка Марина Алексіїва в коментарі прес-службі НОК розповіла про додаткову мотивацію на змаганнях в Будапешті:

Ключовим фактором в наших перемогах було бажання показати міць та силу духу українського народу! Підняти прапор України, та щоб залунав наш гімн. Ми прагнули, щоб український народ бачив, що спортсмени гідно представляють свою державу і захищають її честь на міжнародному рівні.

Ми завжди намагаємося представити свою країну на найвищому рівні, але у такі скрутні для України часи мотивації в нас було набагато більше!

Усі спортсмени з різних країн висловлювали нам свою підтримку, це було дуже зворушливо. Особливо японці питали про ситуацію в Україні, стан наших родичів, рідний Харків. Вони подарували листівки та альбоми зі словами підтримки. Австралія для нас спеціально пошила купальники з лозунгом Stop War і також змагальні купальники з українською символікою».