Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
16:15
Телемагазин
15:55
Pure Motorsport

Українська чемпіонка світу: «Ключовим в наших перемогах було бажання показати міць та силу духу українського народу»

Наші синхроністки провели найкращий ЧС в історії
Артистичне плавання
15:04
Українська чемпіонка світу: «Ключовим в наших перемогах було бажання показати міць та силу духу українського народу»

Власниця п’яти медалей чемпіонату світу-2022 синхроністка Марина Алексіїва в коментарі прес-службі НОК розповіла про додаткову мотивацію на змаганнях в Будапешті:

«Це був найочікуваніший та найвідповідальніший старт цього сезону. Він проходив дуже насичено, майже щодня по два виступи. Було нелегко, як у фізичному, так і в моральному аспекті. Я вважаю, що наша молода команда продемонструвала найкращий результат, ми доклали максимум зусиль.

Ключовим фактором в наших перемогах було бажання показати міць та силу духу українського народу! Підняти прапор України, та щоб залунав наш гімн. Ми прагнули, щоб український народ бачив, що спортсмени гідно представляють свою державу і захищають її честь на міжнародному рівні.

Ми завжди намагаємося представити свою країну на найвищому рівні, але у такі скрутні для України часи мотивації в нас було набагато більше!

Усі спортсмени з різних країн висловлювали нам свою підтримку, це було дуже зворушливо. Особливо японці питали про ситуацію в Україні, стан наших родичів, рідний Харків. Вони подарували листівки та альбоми зі словами підтримки. Австралія для нас спеціально пошила купальники з лозунгом Stop War і також змагальні купальники з українською символікою».

Нагадаємо, цей чемпіонат світу виявився найкращим в історії для наших синхроністок.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Марія Алексєєва

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Українська чемпіонка світу: «Нам довелося покинути свою країну, тренуватися вдалині від дому»
Українська чемпіонка світу: «Нам довелося покинути свою країну, тренуватися вдалині від дому»
Артистичне плавання
25 червня 22:50
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Артистичне плавання
20 червня 19:04
Українські сестри-близнючки тікали від бомбардувань з Харкова – і завоювали срібло чемпіонату світу
Українські сестри-близнючки тікали від бомбардувань з Харкова – і завоювали срібло чемпіонату світу
Артистичне плавання
19 червня 18:31
Український дует посів друге місце в кваліфікаційному раунді на чемпіонаті світу
Український дует посів друге місце в кваліфікаційному раунді на чемпіонаті світу
Артистичне плавання
17 червня 21:13

Новини: Артистичне плавання

Українська чемпіонка світу: «Ключовим в наших перемогах було бажання показати міць та силу духу українського народу»
Українська чемпіонка світу: «Ключовим в наших перемогах було бажання показати міць та силу духу українського народу»
15:04
Федіна: «Німецький дует написав листа до FINA, що відмовяється виступати з рф – це був вирішальний момент»
Федіна: «Німецький дует написав листа до FINA, що відмовяється виступати з рф – це був вирішальний момент»
26 червня 18:29
Українська чемпіонка світу: «Нам довелося покинути свою країну, тренуватися вдалині від дому»
Українська чемпіонка світу: «Нам довелося покинути свою країну, тренуватися вдалині від дому»
25 червня 22:50
Федіна – про можливий допуск росіян на чемпіонат світу: «Це була б м’ясорубка. Навіть не уявляю, якби я їх побачила…»
Федіна – про можливий допуск росіян на чемпіонат світу: «Це була б м’ясорубка. Навіть не уявляю, якби я їх побачила…»
25 червня 21:20
Збірна України провела свій найкращий чемпіонат світу в історії і посіла друге місце у загальному заліку
Збірна України провела свій найкращий чемпіонат світу в історії і посіла друге місце у загальному заліку
25 червня 20:34
Дар’я Мошинська у віці 14 років стала наймолодшою української призерка ЧС з водних видів спорту
Дар’я Мошинська у віці 14 років стала наймолодшою української призерка ЧС з водних видів спорту
25 червня 18:45
Україна завоювала золото чемпіонату світу і захистила статус найкращих
Україна завоювала золото чемпіонату світу і захистила статус найкращих
25 червня 17:30
FINA не дозволила американській синхроністці брати участь у фіналі хайлайта ЧС-2022 після втрати свідомості під час турніру
FINA не дозволила американській синхроністці брати участь у фіналі хайлайта ЧС-2022 після втрати свідомості під час турніру
25 червня 10:51
Україна завоювала срібло чемпіонату світу в довільних вправах в артистичному плаванні
Україна завоювала срібло чемпіонату світу в довільних вправах в артистичному плаванні
24 червня 21:05
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
12
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
Теніс Grand Slam
27 червня 12:01
Усик під час зйомок перед реваншем з Джошуа «засвітив» особливі боксерки з відсилкою до Мухаммеда Алі
Усик під час зйомок перед реваншем з Джошуа «засвітив» особливі боксерки з відсилкою до Мухаммеда Алі
Бокс Професійний бокс
27 червня 08:21
Всі новини