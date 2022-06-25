Збірна України провела свій найкращий чемпіонат світу в історії і посіла друге місце у загальному заліку

Наші синхроністки завоювали дві золоті медалі

Команда збірної України з синхронного плавання завоювала сім медалей на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Будапешті, Угорщина.

Два золота і п’ять срібних медалей – це найкращий результат наших синхроністок на ЧС в історії. Також цей показник дозволив українкам посісти друге місце в медальному заліку:

Відзначимо, що вперше українські синхроністки підійнялися на п’єдестал чемпіонату світу в 2013 році – три бронзи, в 2015 була одна бронзова медаль, а в 2017 і 2019 – вже по шість медалей: 0-1-5 і 1-0-5 відповідно.

Також на цьому чемпіонаті світу медаль Україні приніс Михайло Романчук. Однак на своїй коронній дистанції він залишився за межами п’єдесталу.