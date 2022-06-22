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Українські синхроністки зробили фото в купальниках з надписом «Зупиніть війну»

Вони синьо-жовтого кольору і з голубом миру
Артистичне плавання
10:28
Українські синхроністки зробили фото в купальниках з надписом «Зупиніть війну»

Українські синхроністки чудово виступають на чемпіонаті світу. Але окрім цього вони виступають з чітким посланнями – бажання миру на батьківщині.

Вони зробили фото в купальниках синьо-жовтого кольору з гербом України, голубом миру і надписом «Зупиніть війну».

Проте, варто відзначити, що в цих купальниках наші синхроністки не виступають.

Сергій Лук'яненко
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Новини: Артистичне плавання

Українські синхроністки зробили фото в купальниках з надписом «Зупиніть війну»
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