Марина Алексіїва: «Ми відчуваємо підтримку інших країн та їх спортсменів. Ми віримо в перемогу України»
Українські синхроністки зробили фото в купальниках з надписом «Зупиніть війну»
Вони синьо-жовтого кольору і з голубом миру
10:28
Українські синхроністки чудово виступають на чемпіонаті світу. Але окрім цього вони виступають з чітким посланнями – бажання миру на батьківщині.
Вони зробили фото в купальниках синьо-жовтого кольору з гербом України, голубом миру і надписом «Зупиніть війну».
Проте, варто відзначити, що в цих купальниках наші синхроністки не виступають.
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