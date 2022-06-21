Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Змусили гімн України лунати на весь світ. Нагородження наших синхроністок золотими медалями
Це вже третя медаль в Будапешті, але перша вершина п’єдесталу
08:39
Українські синхроністки виграли золото чемпіонату світу, вигравши змагання в комбінованій групі.
Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Олеся Дерев’янченко, Вероніка Гришко, Марта Федіна, Софія Мацієвська, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко підійнялися на вершину п’єдесталу в Будапешті і змусили гімн України пролунати на весь світ:
Відео переможного виступу нашої команди:
Раніше Федіна завоювала сольне срібло, а сестри Алексіїви – срібло серед дуетів.
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