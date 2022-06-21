Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
06:00
live
Інформаційний марафон
08:00
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Фінал чотирьох. Матч за 3 місце

Змусили гімн України лунати на весь світ. Нагородження наших синхроністок золотими медалями

Це вже третя медаль в Будапешті, але перша вершина п’єдесталу
Артистичне плавання
08:39
Змусили гімн України лунати на весь світ. Нагородження наших синхроністок золотими медалями

Українські синхроністки виграли золото чемпіонату світу, вигравши змагання в комбінованій групі.

Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Олеся Дерев’янченко, Вероніка Гришко, Марта Федіна, Софія Мацієвська, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко підійнялися на вершину п’єдесталу в Будапешті і змусили гімн України пролунати на весь світ:

Відео переможного виступу нашої команди:

Раніше Федіна завоювала сольне срібло, а сестри Алексіїви – срібло серед дуетів.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Артистичне плавання

Змусили гімн України лунати на весь світ. Нагородження наших синхроністок золотими медалями
Змусили гімн України лунати на весь світ. Нагородження наших синхроністок золотими медалями
08:39
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
20 червня 19:04
Українські сестри-близнючки тікали від бомбардувань з Харкова – і завоювали срібло чемпіонату світу
Українські сестри-близнючки тікали від бомбардувань з Харкова – і завоювали срібло чемпіонату світу
19 червня 18:31
«Дякую усім захисникам, які мужньо боронять нашу вільну країну». Федіна – після медалі чемпіонату світу
«Дякую усім захисникам, які мужньо боронять нашу вільну країну». Федіна – після медалі чемпіонату світу
19 червня 17:01
Україна завоювала першу медаль на чемпіонаті світу в Будапешті
Україна завоювала першу медаль на чемпіонаті світу в Будапешті
18 червня 18:21
Український дует посів друге місце в кваліфікаційному раунді на чемпіонаті світу
Український дует посів друге місце в кваліфікаційному раунді на чемпіонаті світу
17 червня 21:13
Федіна показала другий результат в кваліфікації сольної технічної програми на ЧС-2022
Федіна показала другий результат в кваліфікації сольної технічної програми на ЧС-2022
17 червня 15:48
Збірна України з синхронного плавання визначилася зі складом на Чемпіонат світу
Збірна України з синхронного плавання визначилася зі складом на Чемпіонат світу
08 червня 13:10
Збірна України завоювала чотири золота на чемпіонаті Італії з артистичного плавання
Збірна України завоювала чотири золота на чемпіонаті Італії з артистичного плавання
06 червня 15:52
Всі новини

Популярні новини

Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
1
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Всі новини