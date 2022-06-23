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Збірна України з найкращим результатом в кваліфікації вийшла в фінал чемпіонату світу
Українки отримали оцінку більше 94 балів
13:43
Фото: facebook.com/ukrsynchro
Збірна України з артистичного плавання вийшла в фінал у хайлайті з найкращим результатом у кваліфікації.
Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Олеся Дерев’янченко, Вероніка Гришко, Марта Федіна, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко стали першими у відборі з результатом 94,233.
Нагадаємо, що на ЧС в Угорщині українки завоювали золото в комбінованій групі.
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