Наставник збірної України з артистичного плавання: «Своїми руками задушила росіян б за те, що вони зробили...»
Збірна України завоювала чотири золота на чемпіонаті Італії з артистичного плавання
Даний турнір став одним з етапів підготовки до ЧС-2022 з водних видів спорту
15:52
Збірна України з артистичного плавання / Фото - FacebookЗбірна України з артистичного плавання виграла чотири золоті медалі на чемпіонаті Італії, який відбувся в Савоні.
Українські спортсменки завоювали нагороди в довільному соло, довільному дуеті, довільній групі і комбінованої групі.
Українкам надали право виступити на турнірі поза медального заліку в рамках підготовки до чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, який відбудеться з 18 червня по 3 липня в Будапешті (Угорщина).
Напередодні головний тренер збірної України з артистичного плавання Світлана Саидова висловилася про підготовку команди до чемпіонату світу з водних видів спорту.
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