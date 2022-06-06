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Збірна України завоювала чотири золота на чемпіонаті Італії з артистичного плавання

Даний турнір став одним з етапів підготовки до ЧС-2022 з водних видів спорту
Артистичне плавання
15:52
Збірна України завоювала чотири золота на чемпіонаті Італії з артистичного плавання
Збірна України з артистичного плавання / Фото - Facebook
Збірна України з артистичного плавання виграла чотири золоті медалі на чемпіонаті Італії, який відбувся в Савоні.

Українські спортсменки завоювали нагороди в довільному соло, довільному дуеті, довільній групі і комбінованої групі.

Українкам надали право виступити на турнірі поза медального заліку в рамках підготовки до чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, який відбудеться з 18 червня по 3 липня в Будапешті (Угорщина).

Напередодні головний тренер збірної України з артистичного плавання Світлана Саидова висловилася про підготовку команди до чемпіонату світу з водних видів спорту.
Володимир Кириченко
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Теги

збірна України (синхронне плавання)

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