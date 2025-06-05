Збірна України завоювала другу медаль Євро-2025
Українки взяли срібло у фіналі акробатичної групи
близько 4 годин тому
Фото: Facebook
Збірна України здобула другу нагороду чемпіонату Європи-2025 з артистичного плавання.
Іванна Бурба, Олександра Горецька, Уляна Гринішина, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Дар’я Мошинська, Єлизавета Лимар та Анастасія Шмоніна стали другими в акробатичній групі. Українки за свій виступ отримали від суддів 202.7965 бали.
Чемпіонат Європи-2025. Акробатична група
1. Італія – 208.46 бала
2. Україна – 202.7965
3. Іспанія – 202.68
Нагадаємо, що напередодні українки стали другими у технічній програмі.