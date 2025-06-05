Збірна України завоювала другу медаль Євро-2025

Українки взяли срібло у фіналі акробатичної групи

близько 4 годин тому

Фото: Facebook
Фото: Facebook
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Збірна України здобула другу нагороду чемпіонату Європи-2025 з артистичного плавання.

Іванна Бурба, Олександра Горецька, Уляна Гринішина, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Дар’я Мошинська, Єлизавета Лимар та Анастасія Шмоніна стали другими в акробатичній групі. Українки за свій виступ отримали від суддів 202.7965 бали.

Чемпіонат Європи-2025. Акробатична група

1. Італія – 208.46 бала

2. Україна – 202.7965

3. Іспанія – 202.68

Нагадаємо, що напередодні українки стали другими у технічній програмі

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