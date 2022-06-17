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19-річна українка з особистим рекордом вперше виграла дорослий турнір

Горєлова перемогла на змаганнях в Італії
Легка атлетика
09:53
19-річна українка з особистим рекордом вперше виграла дорослий турнір
Фото: instagram.com/m.a.r.i.c.h.k.aaa

Марія Горєлова з особистим рекордом виграла турнір в Гроссето, Італія.

Українська стрибунка в довжину двічі встановила найкращий для себе результат. У третій спробі Горєлова стрибнула 6,54 м, а в останній ще покращила свій результат – 6,59 м. Відзначимо, що це другий результат серед українок – далі стрибала тільки Марина Бех-Романчук (6,93 на відкритому повітрі і 6,96 в приміщенні).

Нагадаємо, що на етапі Діамантової ліги в Осло Анна Рижикова фінішувала другою.

Олег Шумейко-молодший
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Марія Горєлова

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