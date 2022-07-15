Очільник World Athletics: «Немислимо, щоб спортсмени з дуже агресивних росії і білорусі виступали на ЧС-2022»
21-річний Кохан вийшов у фінал на другому поспіль чемпіонаті світу
Перевиконав кваліфікаційний норматив на 8 сантиметрів
21:59
Український легкоатлет Михайло Кохан вийшов в фінал чемпіонату світу в метанні молоту.
Кваліфікаційний норматив складав 77,50 метра. Кохан, що на ЧС в Досі-2019 став п’ятим, в третій спробі зумів показати результат 77,58 м (76,62 м – в першій, 74,95 м – в другій).
Результати кваліфікації:
Фінал відбудеться завтра, 16 липня о 22:00.
Нагадаємо, президент World Athletics заявив, що на чемпіонаті світу не може бути росіян та білорусів.
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