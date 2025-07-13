40 років тому 21-річний український легкоатлет Сергій Бубка здійснив те, що до нього вважали неможливим: він першим у світі подолав висоту у 6 метрів у стрибках з жердиною. Цей прорив назвали початком нової епохи у спорті.

Історичний прорив: стрибок на 6 метрів

13 липня 1985 року в Парижі, на Гран-прі з нагоди Дня взяття Бастилії, відбулася подія, яка змінила історію легкої атлетики. Молодий донеччанин Сергій Бубка з першої спроби стрибнув на висоту 6 метрів, зруйнувавши психологічну межу, яку до того вважали недосяжною.

Його виступ захопив увесь світ. Газети писали: «Бубка – на шостому небі», «Стрибок у XXI століття», «Людина, що летить над Парижем». Саме цей стрибок офіційно відкрив «еру 6 метрів» у секторі зі стрибків з жердиною.

Бубка як рекордсмен

На досягнутому Сергій Назарович не зупинився. Протягом кар’єри він встановив 35 світових рекордів у цій дисципліні – рекорд, занесений до Книги рекордів Гіннеса.

Олімпійський чемпіон (Сеул-1988)

6-разовий чемпіон світу на відкритій арені

4-разовий чемпіон світу у приміщеннях

Рекорд на відкритому повітрі – 6,14 м (тримався з 1994 по 2020)

Рекорд у залі – 6,15 м (з 1993 по 2014)

Бубка завершив кар’єру у 2001 році.