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Анастасія Бризгіна – росіянці ласіцкене: «Ви пишіть листи в МОК, а може хтось із вас напише листа путіну?»

Українська бігунья направила в потрібне русло нерозумілу спортсменку
Легка атлетика
22:16
Анастасія Бризгіна – росіянці ласіцкене: «Ви пишіть листи в МОК, а може хтось із вас напише листа путіну?»
Анастасяя Бризгіна / Фото - Getty Images
Українська легкоатлетка Анастасія Бризгіна в Instagram відреагувала на відкритий лист чемпіонки Токіо-2020 в стрибках у висоту росіянки марії ласіцкене президенту МОК Томасу Баху.

«Ви пишіть листи в МОК, а може хтось із вас напише листа путину?».


Відзначимо, що частина російських ЗМІ не опублікувала фрагменти про українських спортсменок і війні з відкритого листа ласіцкене.

Раніше лист росіянки відреагувала і титулована стрибунка в висоту Юлія Левченко.




Володимир Кириченко
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Теги

Анастасія Бризгіна Марія Ласіцкене Томас Бах МОК

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