«Це не спорт поза політикою або політика в спорті. Це, б***а, людські життя !!!». Левченко красиво відповіла страждаючій ласіцкене
Анастасія Бризгіна – росіянці ласіцкене: «Ви пишіть листи в МОК, а може хтось із вас напише листа путіну?»
Українська бігунья направила в потрібне русло нерозумілу спортсменку
22:16
Анастасяя Бризгіна / Фото - Getty ImagesУкраїнська легкоатлетка Анастасія Бризгіна в Instagram відреагувала на відкритий лист чемпіонки Токіо-2020 в стрибках у висоту росіянки марії ласіцкене президенту МОК Томасу Баху.
«Ви пишіть листи в МОК, а може хтось із вас напише листа путину?».
Відзначимо, що частина російських ЗМІ не опублікувала фрагменти про українських спортсменок і війні з відкритого листа ласіцкене.
Раніше лист росіянки відреагувала і титулована стрибунка в висоту Юлія Левченко.
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