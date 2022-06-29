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Бех-Романчук: «Болить серце за кожного українця – з першого дня війни ми живемо в страху за наших дітей, рідних, домівку»

126 днів назад рашисти розпочали повномасштабне вторгнення на територію України
Легка атлетика
15:40
Бех-Романчук: «Болить серце за кожного українця – з першого дня війни ми живемо в страху за наших дітей, рідних, домівку»
Фото: Instagram

Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук в своєму Instagram висловила мрію про краще життя українців після перемоги над російськими окупантами:

Болить серце за кожного Українця…

Життя багатьох Українців перетворилось на пекло, з першого дня війни ми живемо в страху за наших дітей, рідних і нашу домівку!

Ми мріємо про перемогу і тихе мирне життя яке буде ще кращим, аніж до війни!

І наше життя ніколи не буде таким як колись…

Нагадаємо, що українка виступить на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.

Олег Шумейко-молодший
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війна Марина Бех-Романчук

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