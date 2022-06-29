Бех-Романчук відреагувала на обстріл Кременчука
Бех-Романчук: «Болить серце за кожного українця – з першого дня війни ми живемо в страху за наших дітей, рідних, домівку»
126 днів назад рашисти розпочали повномасштабне вторгнення на територію України
15:40
Фото: Instagram
Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук в своєму Instagram висловила мрію про краще життя українців після перемоги над російськими окупантами:
Болить серце за кожного Українця…
Життя багатьох Українців перетворилось на пекло, з першого дня війни ми живемо в страху за наших дітей, рідних і нашу домівку!
Ми мріємо про перемогу і тихе мирне життя яке буде ще кращим, аніж до війни!
І наше життя ніколи не буде таким як колись…
Нагадаємо, що українка виступить на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.
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