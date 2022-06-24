Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
19:30
live
Пляжний волейбол. King of the Court 2022. Гамбург. Пряма трансляція

Магучіх, Рижикова, Бех-Романчук та компанія виступлять на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі

Найбільше представництво України буде в секторі для стрибків у висоту
Легка атлетика
17:53
Магучіх, Рижикова, Бех-Романчук та компанія виступлять на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
Ярослава Магучіх / Фото - independent
5 українських легкоатлеток візьмуть участь на етапі Діамантової ліги, який пройде 30 червня в Стокгольмі ( Швеція ).

Найбільше представництво України буде в секторі для стрибків у висоту – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Катерина Табашник.

На минулому етапі в Парижі Магучіх, Левченко та Геращенко зайняли весь п'єдестал пошани, оновивши рекорди сезону. 

У стрибках в довжину Україну представить Марина Бех-Романчук. На етапі в Римі українка завоювала золото з особистим рекордом сезону.

У бігу на 400 метрів з бар'єрами за українську команду виступлять Анна Рижикова таВікторія Ткачук.

Для українок етап Діамантової ліги в Стокгольмі буде четвертим в сезоні-2022. На рахунку Ткачук срібло на етапі в Бірмінгемі, а Рижикова виграла дві бронзи – в Бірмінгемі і Римі і срібло – в Осло.

Напередодні Магучіх з найкращим результатом сезону виграла турнір в Брно ( Чехія ).
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Ярослава Магучих Юлія Левченко Ірина Геращенко Катерина Табашник Марина Бех-Романчук Анна Рижикова Вікторія Ткачук Діамантова ліга

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Так страшно, коли не знаєш що завтра». Бех-Романчук поділилася рядками, які її мотивують
«Так страшно, коли не знаєш що завтра». Бех-Романчук поділилася рядками, які її мотивують
Легка атлетика
08:16
Магучих з рекордом сезону виграла турнір в Чехії
Магучих з рекордом сезону виграла турнір в Чехії
Легка атлетика
23 червня 07:46
«Ми ще раз показали, що українці – сильна нація, що не здається». Магучих – після перемоги у Парижі
«Ми ще раз показали, що українці – сильна нація, що не здається». Магучих – після перемоги у Парижі
Легка атлетика
19 червня 16:36
Відео кращого стрибка Магучих в сезоні на 2.01 метра в Парижі
Відео кращого стрибка Магучих в сезоні на 2.01 метра в Парижі
Легка атлетика
19 червня 09:55
Магучих: «Я битимуся за Україну в секторі для стрибків»
Магучих: «Я битимуся за Україну в секторі для стрибків»
Легка атлетика
18 червня 23:13
Відразу три українки підійнялися на подіум на етапі Діамантової ліги у Парижі
Відразу три українки підійнялися на подіум на етапі Діамантової ліги у Парижі
Легка атлетика
18 червня 22:29
1

Новини: Легка атлетика

Магучіх, Рижикова, Бех-Романчук та компанія виступлять на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
Магучіх, Рижикова, Бех-Романчук та компанія виступлять на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
17:53
«Так страшно, коли не знаєш що завтра». Бех-Романчук поділилася рядками, які її мотивують
«Так страшно, коли не знаєш що завтра». Бех-Романчук поділилася рядками, які її мотивують
08:16
World Athletics у Міжнародний Олімпійський день закликала підтримати українців, постраждалих від агресії росії
World Athletics у Міжнародний Олімпійський день закликала підтримати українців, постраждалих від агресії росії
23 червня 16:40
Магучих з рекордом сезону виграла турнір в Чехії
Магучих з рекордом сезону виграла турнір в Чехії
23 червня 07:46
«Ми ще раз показали, що українці – сильна нація, що не здається». Магучих – після перемоги у Парижі
«Ми ще раз показали, що українці – сильна нація, що не здається». Магучих – після перемоги у Парижі
19 червня 16:36
Відео кращого стрибка Магучих в сезоні на 2.01 метра в Парижі
Відео кращого стрибка Магучих в сезоні на 2.01 метра в Парижі
19 червня 09:55
Магучих: «Я битимуся за Україну в секторі для стрибків»
Магучих: «Я битимуся за Україну в секторі для стрибків»
18 червня 23:13
Відразу три українки підійнялися на подіум на етапі Діамантової ліги у Парижі
Відразу три українки підійнялися на подіум на етапі Діамантової ліги у Парижі
18 червня 22:29
Рижикова – після другого місця в Діамантовій лізі: «З початку війни ми не бачилися з моїм тренером»
Рижикова – після другого місця в Діамантовій лізі: «З початку війни ми не бачилися з моїм тренером»
17 червня 20:53
Всі новини

Популярні новини

«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Інші
17 червня 18:38
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Артистичне плавання
20 червня 19:04
Український боєць проведе реванш після скандальної поразки – пройшла церемонія зважування
Український боєць проведе реванш після скандальної поразки – пройшла церемонія зважування
Бокс Професійний бокс
17 червня 23:14
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Бокс Професійний бокс
19 червня 07:37
Всі новини