Магучих з рекордом сезону виграла турнір в Чехії
Магучіх, Рижикова, Бех-Романчук та компанія виступлять на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
Найбільше представництво України буде в секторі для стрибків у висоту
17:53
Ярослава Магучіх / Фото - independent5 українських легкоатлеток візьмуть участь на етапі Діамантової ліги, який пройде 30 червня в Стокгольмі ( Швеція ).
Найбільше представництво України буде в секторі для стрибків у висоту – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Катерина Табашник.
На минулому етапі в Парижі Магучіх, Левченко та Геращенко зайняли весь п'єдестал пошани, оновивши рекорди сезону.
У стрибках в довжину Україну представить Марина Бех-Романчук. На етапі в Римі українка завоювала золото з особистим рекордом сезону.
У бігу на 400 метрів з бар'єрами за українську команду виступлять Анна Рижикова таВікторія Ткачук.
Для українок етап Діамантової ліги в Стокгольмі буде четвертим в сезоні-2022. На рахунку Ткачук срібло на етапі в Бірмінгемі, а Рижикова виграла дві бронзи – в Бірмінгемі і Римі і срібло – в Осло.
Напередодні Магучіх з найкращим результатом сезону виграла турнір в Брно ( Чехія ).
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