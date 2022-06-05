Бех-Романчук відреагувала на тріумф України на Євробаченні
Бех-Романчук: «Ми Українці – ми і є свобода»
Україна дає відсіч рашистським окупантам
14:59
Фото: Getty Images
Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук поділилася своїми емоціями від повномасштабної війни в Україні, яка продовжується вже 101 день:
100 днів з моменту повномасштабного вторгнення росії …
100 днів страху, болю, сліз…
100 днів протистояння, віри і неймовірної єдності
Болить серце і душа за кожного українця, за свою рідну неньку, за свою безмежно гарну землю, яку топчить ворог і окуповує території які йому не належать, та знищує все на своєму шляху…
Ми Українці! Хочемо жити вільно та щасливо у вільній великій Україні! І кожного дня ми впевнено рухаємось до перемоги.
Ми не втрачаємо віри у наші ЗСУ і у наші сили, ми лиш ще більше об’єднуємось і ще більше прагнемо свободи…
Ми Українці – ми і є свобода.
Нагадаємо, що сьогодні відбудеться етап Діамантової Ліги, на якому виступлять чотири українки.
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