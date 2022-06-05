Бех-Романчук: «Ми Українці – ми і є свобода»

Фото: Getty Images

Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук поділилася своїми емоціями від повномасштабної війни в Україні, яка продовжується вже 101 день:



Болить серце і душа за кожного українця, за свою рідну неньку, за свою безмежно гарну землю, яку топчить ворог і окуповує території які йому не належать, та знищує все на своєму шляху…

Ми Українці! Хочемо жити вільно та щасливо у вільній великій Україні! І кожного дня ми впевнено рухаємось до перемоги.

Ми не втрачаємо віри у наші ЗСУ і у наші сили, ми лиш ще більше об’єднуємось і ще більше прагнемо свободи…

Ми Українці – ми і є свобода.