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Бех-Романчук: «Ми Українці – ми і є свобода»

Україна дає відсіч рашистським окупантам
Легка атлетика
14:59
Бех-Романчук: «Ми Українці – ми і є свобода»
Фото: Getty Images

Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук поділилася своїми емоціями від повномасштабної війни в Україні, яка продовжується вже 101 день:

100 днів з моменту повномасштабного вторгнення росії …
100 днів страху, болю, сліз…
100 днів протистояння, віри і неймовірної єдності

Болить серце і душа за кожного українця, за свою рідну неньку, за свою безмежно гарну землю, яку топчить ворог і окуповує території які йому не належать, та знищує все на своєму шляху…

Ми Українці! Хочемо жити вільно та щасливо у вільній великій Україні! І кожного дня ми впевнено рухаємось до перемоги.
Ми не втрачаємо віри у наші ЗСУ і у наші сили, ми лиш ще більше об’єднуємось і ще більше прагнемо свободи…

Ми Українці – ми і є свобода.

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться етап Діамантової Ліги, на якому виступлять чотири українки.

Олег Шумейко-молодший
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Марина Бех-Романчук

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