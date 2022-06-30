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Бех-Романчук обійшла Міхамбо та стала другою на етапі Діамантової ліги в Швеції

Українка стрибнула 6,76 м
Легка атлетика
22:45
Бех-Романчук обійшла Міхамбо та стала другою на етапі Діамантової ліги в Швеції
Фото: Wanda Diamond League

Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук стала другою в стрибках у довжину на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.

Українка стрибнула 6,76 м, 5 сантиметрів програвши Лоррен Юген, котра і стала переможницею змагань.

Нагадаємо, що Бех-Романчук виграла етап ДЛ в Римі.

Олег Шумейко-молодший
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Марина Бех-Романчук

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