Левченко та Геращенко піднялися на подіум на етапі ДЛ в Стокгольмі. Магучіх вперше в сезоні не взяла 1.96 м
Бех-Романчук обійшла Міхамбо та стала другою на етапі Діамантової ліги в Швеції
Українка стрибнула 6,76 м
22:45
Фото: Wanda Diamond League
Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук стала другою в стрибках у довжину на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.
Українка стрибнула 6,76 м, 5 сантиметрів програвши Лоррен Юген, котра і стала переможницею змагань.
Нагадаємо, що Бех-Романчук виграла етап ДЛ в Римі.
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