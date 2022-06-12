Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:25
Спідвей. Гран-прі. Етап 2. Варшава. Прем’єра
09:20
Хокей. Ліга чемпіонів. Донбас - Клагенфурт

Бех-Романчук виграла одні з найатмосферніших змагань сезону

Марія Горелова також потрапила в трійку призерів
Легка атлетика
10:03
Бех-Романчук виграла одні з найатмосферніших змагань сезону

Віцечемпіонка світу Марина Бех-Романчук втретє в кар’єрі виграла змагання Golden Roof Challenge, котрі проходять в Інсбруку, Австрія.

Ці змагання особливі тим, що проходять не на стадіоні, а прямо в місті. На одній дорожці виступають стрибуни в довжину і стрибуни з жердиною.

Бех-Романчук виграла змагання з результатом 6,86 м. Інша українка, що виступала в стрибках в довжину, Марія Горелова, стала третьою – 6,38.

В стрибках з жердиною виступали Марина Килипко і Яна Гладійчук.

Раніше Марина Бех жорстко відповіла марії ласіцкене, котра вирішила написали лист про несправедливе відсторонення росіян від змагань, але й словом не засудила війну, котру розв’язала її країна.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Легка атлетика

Дворазова чемпіонка Європи: «Чоловік на війні. Коли з ним немає зв’язку два-три дні, а потім дзвонить телефон…»
Дворазова чемпіонка Європи: «Чоловік на війні. Коли з ним немає зв’язку два-три дні, а потім дзвонить телефон…»
10:27
Бех-Романчук виграла одні з найатмосферніших змагань сезону
Бех-Романчук виграла одні з найатмосферніших змагань сезону
10:03
Бех-Романчук: «Не можу сказати, що це максимум, який можна було показати на цих змаганнях»
Бех-Романчук: «Не можу сказати, що це максимум, який можна було показати на цих змаганнях»
11 червня 11:54
«Низько, як всі дії вашої сутності». Бех-Романчук на прикладі ласіцкене показала, в чому різниця між українцями та росіянами
«Низько, як всі дії вашої сутності». Бех-Романчук на прикладі ласіцкене показала, в чому різниця між українцями та росіянами
10 червня 13:22
Українець показав другий найкращий результат в історії Європи серед юніорів
Українець показав другий найкращий результат в історії Європи серед юніорів
10 червня 12:18
Бех-Романчук: «Українцям потрібна мотивація, їм потрібні перемоги у спорті»
Бех-Романчук: «Українцям потрібна мотивація, їм потрібні перемоги у спорті»
10 червня 09:16
Проценко став четвертим на дебютному етапі Діамантової ліги
Проценко став четвертим на дебютному етапі Діамантової ліги
10 червня 08:05
Бех-Ромачнук – тріумфатор етапу Діамантової ліги в Римі. Українка залишила позаду чемпіонку Токіо-2020
Бех-Ромачнук – тріумфатор етапу Діамантової ліги в Римі. Українка залишила позаду чемпіонку Токіо-2020
09 червня 23:05
Анастасія Бризгіна – росіянці ласіцкене: «Ви пишіть листи в МОК, а може хтось із вас напише листа путіну?»
Анастасія Бризгіна – росіянці ласіцкене: «Ви пишіть листи в МОК, а може хтось із вас напише листа путіну?»
09 червня 22:16
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Футбол Збірна України
05 червня 21:42
Всі новини