Бех-Романчук виграла одні з найатмосферніших змагань сезону

Марія Горелова також потрапила в трійку призерів

Віцечемпіонка світу Марина Бех-Романчук втретє в кар’єрі виграла змагання Golden Roof Challenge, котрі проходять в Інсбруку, Австрія.

Ці змагання особливі тим, що проходять не на стадіоні, а прямо в місті. На одній дорожці виступають стрибуни в довжину і стрибуни з жердиною.

Бех-Романчук виграла змагання з результатом 6,86 м. Інша українка, що виступала в стрибках в довжину, Марія Горелова, стала третьою – 6,38.

В стрибках з жердиною виступали

Раніше Марина Бех жорстко відповіла марії ласіцкене, котра вирішила написали лист про несправедливе відсторонення росіян від змагань, але й словом не засудила війну, котру розв’язала її країна.