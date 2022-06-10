«Низько, як всі дії вашої сутності». Бех-Романчук на прикладі ласіцкене показала, в чому різниця між українцями та росіянами

Для олімпійської чемпіонки виступи важливіші за людські життя

Фото: Getty Images Титулована українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук у своєму Instagram відреагувала на пост марії ласіцкене до президента МОК:

Ось і вся різниця між нами. Більше 100 днів мовчання і жодного слова проти війни. Зате цілий лист у сторону МОК. Низько, як всі дії вашої руської сутності. Нагадаємо, що Марина виграла етап Діамантової ліги в Римі.



Олег Шумейко-молодший