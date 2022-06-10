Бех-Ромачнук – тріумфатор етапу Діамантової ліги в Римі. Українка залишила позаду чемпіонку Токіо-2020
«Низько, як всі дії вашої сутності». Бех-Романчук на прикладі ласіцкене показала, в чому різниця між українцями та росіянами
Для олімпійської чемпіонки виступи важливіші за людські життя
13:22
Фото: Getty Images
Титулована українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук у своєму Instagram відреагувала на пост марії ласіцкене до президента МОК:
Ось і вся різниця між нами. Більше 100 днів мовчання і жодного слова проти війни. Зате цілий лист у сторону МОК. Низько, як всі дії вашої руської сутності.
Нагадаємо, що Марина виграла етап Діамантової ліги в Римі.
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