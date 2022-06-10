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Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Жінки. +87кг

«Низько, як всі дії вашої сутності». Бех-Романчук на прикладі ласіцкене показала, в чому різниця між українцями та росіянами

Для олімпійської чемпіонки виступи важливіші за людські життя
Легка атлетика
13:22
«Низько, як всі дії вашої сутності». Бех-Романчук на прикладі ласіцкене показала, в чому різниця між українцями та росіянами
Фото: Getty Images

Титулована українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук у своєму Instagram відреагувала на пост марії ласіцкене до президента МОК:

Ось і вся різниця між нами. Більше 100 днів мовчання і жодного слова проти війни. Зате цілий лист у сторону МОК. Низько, як всі дії вашої руської сутності.

Нагадаємо, що Марина виграла етап Діамантової ліги в Римі.


Олег Шумейко-молодший
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Теги

Марина Бех-Романчук війна Марія Ласіцкене

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