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Всесвітні ігри 2022. День 9. Снукер. Чоловіки. 3 місце. Пряма трансляція
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Всесвітні ігри 2022

Бех-Романчук з другого місця вийшла у фінал чемпіонату світу – їй знадобився лише один стрибок

Українка вперше виступає на ЧС в потрійному стрибку
Легка атлетика
22:17
Бех-Романчук з другого місця вийшла у фінал чемпіонату світу – їй знадобився лише один стрибок

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вийшла до фіналу чемпіонату світу в потрійному стрибку.

В кваліфікації вона в першій спробі виконала норматив 14,40 м. Українка стрибнула 14,54 м. Її результат став другим в кваліфікації після рекордсменки світу Юлімар Рохас (14,72 м).

Результати кваліфікації:

Фінал відбудеться 19 липня о 4:20.

Нагадаємо, Андрій Проценко вперше в кар’єрі вийшов у фінал чемпіонату світу.

Сергій Лук'яненко
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Марина Бех-Романчук

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