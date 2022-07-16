Проценко: «Якби мене призвали, точно не ховався б. Це наша країна й наша земля»
Бех-Романчук з другого місця вийшла у фінал чемпіонату світу – їй знадобився лише один стрибок
Українка вперше виступає на ЧС в потрійному стрибку
22:17
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вийшла до фіналу чемпіонату світу в потрійному стрибку.
В кваліфікації вона в першій спробі виконала норматив 14,40 м. Українка стрибнула 14,54 м. Її результат став другим в кваліфікації після рекордсменки світу Юлімар Рохас (14,72 м).
Результати кваліфікації:
Фінал відбудеться 19 липня о 4:20.
Нагадаємо, Андрій Проценко вперше в кар’єрі вийшов у фінал чемпіонату світу.
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