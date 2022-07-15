21-річний Кохан вийшов у фінал на другому поспіль чемпіонаті світу
Проценко, який вирвався з окупованого Херсону, вийшов в фінал чемпіонату світу
Дорощук не пройшов кваліфікацію лише через одну невдалу спробу
22:31
Український легкоатлет Андрій Проценко вийшов до фіналу чемпіонату світу в стрибках у висоту.
Кваліфікаційний норматив становив 2,30 метра. Однак, зрештою, атлети зупинилися на 2,28 метра, які Проценко підкорив з першої спроби.
Інший українець Олег Дорощук з другої спроби стрибнув 2,25 метра. Якби ця висота покорилася його першим стрибком, то і йому вдалося б пробитися до фіналу.
Результати кваліфікації:
Фінал відбудеться 19 лютого о 3:45 за Києвом.
Нагадаємо, Михайло Кохан також вийшов до фіналу чемпіонату світу.
Коментарі 0