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Всесвітні ігри 2022

Проценко, який вирвався з окупованого Херсону, вийшов в фінал чемпіонату світу

Дорощук не пройшов кваліфікацію лише через одну невдалу спробу
Легка атлетика
22:31
Проценко, який вирвався з окупованого Херсону, вийшов в фінал чемпіонату світу

Український легкоатлет Андрій Проценко вийшов до фіналу чемпіонату світу в стрибках у висоту.

Кваліфікаційний норматив становив 2,30 метра. Однак, зрештою, атлети зупинилися на 2,28 метра, які Проценко підкорив з першої спроби.

Інший українець Олег Дорощук з другої спроби стрибнув 2,25 метра. Якби ця висота покорилася його першим стрибком, то і йому вдалося б пробитися до фіналу.

Результати кваліфікації:

Фінал відбудеться 19 лютого о 3:45 за Києвом.

Нагадаємо, Михайло Кохан також вийшов до фіналу чемпіонату світу.

Сергій Лук'яненко
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Новини: Легка атлетика

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