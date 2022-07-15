Проценко, який вирвався з окупованого Херсону, вийшов в фінал чемпіонату світу

Дорощук не пройшов кваліфікацію лише через одну невдалу спробу

Український легкоатлет Андрій Проценко вийшов до фіналу чемпіонату світу в стрибках у висоту.

Кваліфікаційний норматив становив 2,30 метра. Однак, зрештою, атлети зупинилися на 2,28 метра, які Проценко підкорив з першої спроби.

Інший українець Олег Дорощук з другої спроби стрибнув 2,25 метра. Якби ця висота покорилася його першим стрибком, то і йому вдалося б пробитися до фіналу.

Результати кваліфікації:

Фінал відбудеться 19 лютого о 3:45 за Києвом.

Нагадаємо, Михайло Кохан також вийшов до фіналу чемпіонату світу.