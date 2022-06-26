Романчук вперше з 2017 року не взяв медаль чемпіонату світу на коронній дистанції
Бех-Романчук звернулася до росії: «Ви тварини, які не мають права жити на цій землі»
Українка прокоментувала обстріл Києва
12:57
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук в Instagram прокоментувала ракетну атаку на Київ.
Відзначимо, що одна ракета потрапила в 9-поверховий житловий будинок, а друга залетіла на територію дитячого садка.
«Київ сьогодні вранці. Ви тварини, які не мають права жити на цій землі».
Нагадаємо, раніше Бех-Романчук жорстко відповіла на слова росіянки Марії Ласіцкене.
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