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Чотири українки виступлять на етапі Діамантової ліги в Парижі
Також у Франції змагатиметься Кохан
12:07
Фото: amazing-ukraine.com
18 червня в Парижі пройде наступний етап Діамантової ліги.
В рамках ДЛ у секторі стрибків у висоту виступлять чотири українки – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Катерина Табашник.
Також у Франції змагатиметься і метальник молоту Михайло Кохан, однак його старти у загальний залік Діамантової ліги не йдуть. Відзначимо, що в Осло українець дебютував у найпрестижнішому комерційному турнірі з легкої атлетики.
Табашник раніше розповіла, які великі труднощі у неї були при виїзді з Харкова після бомбардування росіянами.
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