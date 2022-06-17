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Боротьба. Чемпіонат світу. Осло

Чотири українки виступлять на етапі Діамантової ліги в Парижі

Також у Франції змагатиметься Кохан
Легка атлетика
12:07
Чотири українки виступлять на етапі Діамантової ліги в Парижі
Фото: amazing-ukraine.com

18 червня в Парижі пройде наступний етап Діамантової ліги.

В рамках ДЛ у секторі стрибків у висоту виступлять чотири українки – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Катерина Табашник.

Також у Франції змагатиметься і метальник молоту Михайло Кохан, однак його старти у загальний залік Діамантової ліги не йдуть. Відзначимо, що в Осло українець дебютував у найпрестижнішому комерційному турнірі з легкої атлетики.

Табашник раніше розповіла, які великі труднощі у неї були при виїзді з Харкова після бомбардування росіянами.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Ірина Геращенко Михайло Кохан Юлія Левченко Катерина Табашник

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