Чотири українки виступлять на етапі Діамантової ліги в Парижі

Також у Франції змагатиметься Кохан

Фото: amazing-ukraine.com

18 червня в Парижі пройде наступний етап Діамантової ліги.



В рамках ДЛ у секторі стрибків у висоту виступлять чотири українки – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Катерина Табашник.

Також у Франції змагатиметься і метальник молоту Михайло Кохан, однак його старти у загальний залік Діамантової ліги не йдуть. Відзначимо, що в Осло українець дебютував у найпрестижнішому комерційному турнірі з легкої атлетики.

Табашник раніше розповіла, які великі труднощі у неї були при виїзді з Харкова після бомбардування росіянами.