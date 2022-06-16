Рижикова, Ткачук, Ляхова та Кохан представлять Україну на етапі Діамантової ліги в Осло
Кохан показав п'ятий результат на етапі Діамантової ліги в Осло
Український легкоатлет виявився поза п'єдесталу пошани
16 червня 21:51
Михайло Кохан / Фото - FacebookУкраїнський легкоатлет Михайло Кохан став п'ятим в метанні молота на етапі Діамантової ліги в Осло (Норвегія).
Кращий результат Кохана склав 77,36 м. Перемогу на турнірі здобув поляк Павло Файдек.
Для Кохана цей етап «Діамантової ліги» в Осло став шостим турніром в сезоні 2022 року. Українець завоював нагороди на стартових трьох змаганнях (два золота і одне срібло).
Нагадаємо, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла золото в секторі для стрибків у довжину на етапі Діамантової ліги в Римі.
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