Дім відомої української легкоатлетки постраждав внаслідок російської атаки

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близько 12 годин тому

Ірина Климець / Фото - Cуспільне
Ірина Климець / Фото - Cуспільне
Володимир Кириченко Array

Володимир Кириченко

Відома українська легкоатлетка, яка виступає в секторі для метання молоту, Ірина Климець, показала пошкодження, які отримав її дім внаслідок сьогоднішньої масованої ракетної атаки росіян.

«Дім. Мене ще трусить».

Дім Ірини Климець / Фото - Inastagram

Сьогодні росіяни вчергове атакували Україну, під ударами були, зокрема, Київ, Тернопіль та Луцьк.

Збірна України з легкої атлетики потрапила під російський ракетний обстріл: відео

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