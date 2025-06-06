Дім відомої української легкоатлетки постраждав внаслідок російської атаки
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близько 12 годин тому
Ірина Климець / Фото - Cуспільне
Відома українська легкоатлетка, яка виступає в секторі для метання молоту, Ірина Климець, показала пошкодження, які отримав її дім внаслідок сьогоднішньої масованої ракетної атаки росіян.
«Дім. Мене ще трусить».
Сьогодні росіяни вчергове атакували Україну, під ударами були, зокрема, Київ, Тернопіль та Луцьк.
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