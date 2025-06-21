Дорощук пропустить командний чемпіонат Європи через травму
Місце Олега у складі збірної України посів Дмитро Нікітін
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Український стрибун у висоту Олег Дорощук не візьме участі у командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який відбудеться з 27 по 29 червня в Мадриді. Повідомляє Суспільне Спорт.
Причиною його відсутності стало ушкодження коліна, яке заважає повноцінно готуватись до змагань.
Місце Дорощука у складі збірної України посів Дмитро Нікітін — переможець командного чемпіонату України, який нещодавно проходив у Луцьку.
Ярослава Магучіх стала другою на етапі Діамантової ліги у Парижі.