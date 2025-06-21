Денис Сєдашов

Український стрибун у висоту Олег Дорощук не візьме участі у командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який відбудеться з 27 по 29 червня в Мадриді. Повідомляє Суспільне Спорт.

Причиною його відсутності стало ушкодження коліна, яке заважає повноцінно готуватись до змагань.

Місце Дорощука у складі збірної України посів Дмитро Нікітін — переможець командного чемпіонату України, який нещодавно проходив у Луцьку.

Заявка збірної України на ЧЄ.

Ярослава Магучіх стала другою на етапі Діамантової ліги у Парижі.