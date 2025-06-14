Магучіх, Кохан і Фельфнер — у заявці збірної України на ЧЄ-2025
На змаганнях синьо-жовтих представлять 43 атлети
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Федерація легкої атлетики України оприлюднила склад національної команди, яка виступить на командному чемпіонаті Європи-2025.
До складу збірної України увійшли як провідні легкоатлети — зіркова Ярослава Магучіх, метальник молота Михайло Кохан, стрибун у висоту Олег Дорощук та чемпіон Європи з метання списа Артур Фельфнер, так і спортсмени, для яких цей турнір стане дебютом на подібному рівні.
Змагання відбудуться з 27 по 29 червня в іспанській столиці — Мадриді. У складі збірної — 43 легкоатлети, які змагатимуться у 19 дисциплінах.
Фінальний етап Grand Slam з легкої атлетики не відбудеться через фінансові проблеми.