Денис Сєдашов

Федерація легкої атлетики України оприлюднила склад національної команди, яка виступить на командному чемпіонаті Європи-2025.

До складу збірної України увійшли як провідні легкоатлети — зіркова Ярослава Магучіх, метальник молота Михайло Кохан, стрибун у висоту Олег Дорощук та чемпіон Європи з метання списа Артур Фельфнер, так і спортсмени, для яких цей турнір стане дебютом на подібному рівні.

Змагання відбудуться з 27 по 29 червня в іспанській столиці — Мадриді. У складі збірної — 43 легкоатлети, які змагатимуться у 19 дисциплінах.

Повний склад учасників.

Фінальний етап Grand Slam з легкої атлетики не відбудеться через фінансові проблеми.