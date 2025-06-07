Дорощук виграв срібло етапу Діамантової ліги в Римі
Українець став другим після Ву Санхьока з Кореї
близько 18 годин тому
Олег Дорощук. Фото: Getty Images
В Римі (Італія) пройшов черговий етап Діамантової ліги, де сезон відкрив український стрибун у висоту Олег Дорощук.
Українець ідеально виконав всі стрибки до 2.28 м, які він взяв з другої спроби.
Олег з першого стрибка взяв 2.30 м, але його суперник х Кореї Ву Санхьок переніс спробу на 2.32 м та взяв її. Українець цю висоту не підкорив та став другим.
Діамантова ліга. Рим. Стрибки у висоту
- Ву Санхьок (Республіка Корея) — 2.32 м
- Олег Дорощук (Україна) — 2.30 м
- Ромейн Бекфорд (Ямайка) — 2.26 м
Для Олега Дорощука це вже друге срібло на етапах Діамантової ліги — перше він здобув у фіналі сезону 2024 року. Також у його активі дві бронзові медалі в Сілезії та Римі.