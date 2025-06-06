«Не буду багато стартів робити». Дорощук – про старт у Діамантовій лізі та плани на сезон

Чемпіон Європи Олег Дорощук в інтерв’ю Суспільне Спорт висловився про виступ на етапі Діамантової ліги у Римі та поділився планами на 2025 змагальний рік:

Зрозумів, що мені так багато змагань і не треба в принципі. На чемпіонаті світу вже важко стрибалось саме психологічно – мабуть, після Євро такий емоційно порожній був. (Відкривати рано літній сезон) – це дуже маленький проміжок часу, щоб закласти хоч якусь базу, щоб потренуватись. Є багато роботи, яку треба зробити над собою, і тому одразу починати після чемпіонату світу – місяць після того було б важкувато. Гадаю, це могло б вплинути на результати надалі у літньому сезоні.

Це класний стадіон (у Римі), мені дуже подобається розминкове поле. Сам стадіон дуже крутий, але прям щоб було по-особливому, то ні. Які там спогади в мене – за третє місце – це не дуже…

Зараз в нас початок сезону, тож важко прогнозувати і свій виступ, і моїх суперників. А те, що склад (учасників) класний, то це завжди добре, завжди цікавіше стрибати. Мені завжди хочеться показати себе, який би склад не був, які б суперники не були – все ж головні змагання у кожного з планкою.

Для мене суперники не надто відіграють роль. Намагаюсь ні на кого не дивитися, сам з собою бути. Я дивився (попередні) етапи Діамантової ліги, всі. Щодо виступів моїх суперників там (на Діамантовій лізі), то нормально, як звичайний початок сезону – немає нічого такого, що вражає. Цікаво, що буде пізніше. Основні старти, такі найголовніші, припадають в нас уже на кінець липня – початок серпня. А те й взагалі на вересень.

Після старту в Римі буде зрозуміло, чи їду я на командний чемпіонат Європи чи ні. Потім, якщо запросять мене на наступний етап Діамантової ліги, то це 11 липня в Монако – туди хотів би. Думаю, що не буду багато стартів робити, десь один-два на місяць. Якщо все буде добре складатися, то тоді ще і фінал має бути Діамантової ліги в Цюриху, а перед цим етап у Польщі 16 серпня. Чемпіонат України у серпні буде, а у вересні – чемпіонат світу.

Це я собі так думаю. Може, якщо форма буде не така, як я собі напланував, то доведеться десь ще стрибати, розстрибуватись на змаганнях. Будемо по ситуації з тренером вирішувати, як воно піде. Ще зараз якісь прогнози точно ставити важко.