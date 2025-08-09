Дорощук виграв золото ЧУ-2025 у стрибках у висоту
Олег з першої спроби взяв висоту 2,28 м
Олег Дорощук став чемпіоном України зі стрибків у висоту, здобувши золото та успішно захистивши свій титул.
Доля золотої медалі вирішувалася між Дорощуком і Вадимом Кравчуком на висоті 2,28 м. Дорощук подолав планку з першої спроби, тоді як Кравчук використав усі спроби, але не зміг взяти висоту, ставши срібним призером.
Результати стрибків у висоту
- Олег Дорощук — 2.28 м
- Вадим Кравчук — 2.24 м
- Дмитро Нікітін — 2.20 м
