Ткачук — чемпіонка України у бігу з бар’єрами на 400 м
Легкоатлетка перемогла з часом 57,50 с
18 хвилин тому
Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук стала чемпіонкою України з бігу на 400 метрів з бар’єрами.
У фінальному забігу спортсменка фінішувала з результатом 57,50 секунди, випередивши найближчу суперницю Анну Орлову більш ніж на секунду.
Біг на 400 метрів з бар’єрами
- Вікторія Ткачук – 57,50 с
- Анна Орлова – 59,14
- Наталя Пироженко-Чорномаз – 1.00,91
Нагадаємо, Ткачук востаннє брала участь у змаганнях на Олімпіаді-2024.
На чемпіонаті України з легкої атлетики розіграли перші комплекти нагород.