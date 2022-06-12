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Дворазова чемпіонка Європи: «Чоловік на війні. Коли з ним немає зв’язку два-три дні, а потім дзвонить телефон…»

Наталія Кроль відповіла марії ласіцкене
Легка атлетика
10:27
Дворазова чемпіонка Європи: «Чоловік на війні. Коли з ним немає зв’язку два-три дні, а потім дзвонить телефон…»

Дворазова чемпіонка Європи в бігу на 800 метрів Наталія Кроль (в дівоцтві Прищепа) після декрету повернулася до змагань на доріжці в Женеві.

Вона фінішувала восьмою, хоч зізналася, що очікувала гіршого. Проте після фінішу розповіла прес-службі ФЛАУ не лише про легку атлетику, але й про чоловіка, котрий зараз боронить незалежність України на фронті:

Ви завжди були дуже близькі з чоловіком. Де він зараз?

На війні. З 26 лютого… Він нас з донькою відправив у Польщу, а сам – в окопи. Ми дійсно завжди були разом. Коли я була на змаганнях, постійно телефонували один одному. Зараз теж намагаємося максимально тримати зв’язок, от тільки це не завжди вдається робити регулярно.

Як ви тримаєтеся?

…Хіба ж у мене є вибір? Я мушу це робити. Хоча триматися теж не завжди вдається. Дуже складно: тато не бачить дитину, дитина не бачить тата, ми з чоловіком не бачимо один одного. Щоразу коли з ним немає зв’язку два-три дні, а потім дзвонить телефон… Це майже неможливо передати словами.

Нещодавню заяву марії ласіцкене не обговорював хіба лінивий. Що б ви могли відповісти їй та іншим атлетам з росії і білорусі?

Нічого. Я просто бажаю їй їхнього ж «русского міра». Щоб вона пройшла через все те, через що проходимо ми. Тоді вона б розуміла, про що вона говорить.

Марина Бех-Романчук також звернулася до ласіцкене, якій не прийшло в голову засудити війну, які розв’язала її країна.

Сергій Лук'яненко
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Новини: Легка атлетика

Дворазова чемпіонка Європи: «Чоловік на війні. Коли з ним немає зв’язку два-три дні, а потім дзвонить телефон…»
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