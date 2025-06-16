Дюплантіс – про світовий рекорд у Стокгольмі: «Я повинен був виграти для бабусі»
Швед присвятив своє досягнення рідній людині
11 хвилин тому
Фото: Getty Images
Шведський атлет Арман Дюплантіс прокоментував свій новий світовий рекорд. На етапі Бриліантової ліги в Стокгольмі він з першої спроби взяв висоту 6,28 метрів. Слова наводить SVT.
Моя бабуся завжди хотіла, щоб я побив світовий рекорд. І я зробив це. На мене було покладено великий тиск. Я повинен був виграти для бабусі. Я дуже радий, що зміг зробити це для неї.
Дюплантіс – про встановлення світового рекорду у Стокгольмі: «Найособливіше відчуття у світі».