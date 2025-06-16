Олімпійський чемпіон Арман Дюплантіс висловився Суспільне Спорт про встановлення 12 світового рекорду у стрибках з жердиною:

Це щось особливе – одне з найособливіших відчуттів, які я коли-небудь мав. Я двічі встановлював світовий рекорд на чемпіонатах – на чемпіонаті світу, на Олімпійських іграх і так далі, але це щось інше. Мені здається, тут, коли на трибунах усі – шведи, моя сім’я, друзі, стільки близьких мені людей... Я ніби виступав від імені всіх у цьому натовпі, і це було щось більше, ніж просто я сам.

Думаю, саме тому я трохи переповнений емоціями і мені складно все це усвідомити. Це найособливіше відчуття у світі. Це було моїм планом ще з початку року. Я намагався усе так організувати, щоби це сталося саме тут, – і просто неймовірно радий, що зміг це зробити.

Наступний старт – в Остраві. Звичайно, я завжди намагаюся викладатися на 110% на доріжці. Але зараз я про це навіть не думаю. Зараз я просто хочу насолоджуватись цим моментом і святкувати з родиною.