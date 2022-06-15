Говорова: «Переконана, що на саміті в Брюсселі Україна отримає статус кандидата в ЄС – ми знову кров’ю тисяч довели, що варті приєднатись до євроспільноти»

Фото: Facebook

Бронзова призерка Олімпіади-2020 Олена Говорова в своєму Facebook заявила, що на прийдешньому саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі очікує на надання Україні статусу кандидату в ЄС:



Тож кому, як не нам надавати статус кандидата на членство в ЄС?

Переконана, 23-24 червня на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі ми цей давноочікуваний статус отримаємо.

Жодних сумнівів не маю, навіть попри те, що окремі країни проти.

Це історичне рішення не лише для України. Це потужний, болючий постріл в бік путіна, ще один цвях до божевільної ідеї «руського міру».

Одностайність у рішеннях європейських країн, цивілізаційний вибір, підтримка демократії і свободи особистості.

Всі ми пам’ятаємо, що Небесна Сотня – найактивніші учасники Революції Гідності – загинули саме за європейський вибір України.

Протести 21 листопада 2013-го розпочались саме через призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Саме перемога Євромайдану ціною життя українців дала можливість підписати цю угоду у 2014-му році.

Всі роки тривала колосальна підготовка до інтеграції.

Винищувальна війна з росією пришвидшила ці процеси. Ми знову кров’ю, тисячами життів найкращих українців довели, що варті повноцінно приєднатись до євроспільноти.

Тож які ще докази потрібні?

На нашій землі відбуваються історичні події, зараз немає жодної країни, де б кожного вечора не дивились новини про божевільну війну в нашій країні.

Бо це торкається без перебільшення всіх. Включно із країнами Африки, які опинились на межі продовольчої кризи через військову інтервенцію рф.

Деякі розвинуті західні країни говорять, що ми не готові: забудемо після війни про реформи, не будемо боротись із корупцією.

Але ж чи є у нас інший вибір, ніж перевершувати самих себе?

Ніж реформуватись до такого стану, щоб у нас дійсно повірили.

Я впевнена, що немає. Ми повинні зробити космічний ривок.

Знову згадується спорт.

Коли ти на межі можливого даєш максимальний результат, бо ставиш на карту – все!!!

І ми всі, кожен з нас, не лише політики і влада, маємо усвідомлено ставитись до цього вибору.

Мільйони українців повертаються після вимушеного перебування за кордоном у сусідніх країнах.

Величезна кількість громадян відчула на собі, що таке життя у європейській державі.

Десь ми програємо, але у більшості – ми не гірше, а КРАЩЕ! Лише трішки обточити діамант, і він засяє!!

Тож позбуваймося комплексу меншовартості.

З гордістю несемо свій прапор і звання європейського українця.