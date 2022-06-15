Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:35
Мирний воїн. Художній фільм
17:45
Хокей. Ліга чемпіонів. ХІФК - Фрелунда

Говорова: «Переконана, що на саміті в Брюсселі Україна отримає статус кандидата в ЄС – ми знову кров’ю тисяч довели, що варті приєднатись до євроспільноти»

Призерка Олімпійських ігор вважає, що це стане болючим рішенням для путіна
Легка атлетика
15:45
Говорова: «Переконана, що на саміті в Брюсселі Україна отримає статус кандидата в ЄС – ми знову кров’ю тисяч довели, що варті приєднатись до євроспільноти»
Фото: Facebook

Бронзова призерка Олімпіади-2020 Олена Говорова в своєму Facebook заявила, що на прийдешньому саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі очікує на надання Україні статусу кандидату в ЄС:

Знаєте, спортсмени не звикли здаватись: боремось до останнього. Як і країна зараз.

Тож кому, як не нам надавати статус кандидата на членство в ЄС?

Переконана, 23-24 червня на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі ми цей давноочікуваний статус отримаємо.

Жодних сумнівів не маю, навіть попри те, що окремі країни проти.

Це історичне рішення не лише для України. Це потужний, болючий постріл в бік путіна, ще один цвях до божевільної ідеї «руського міру».

Одностайність у рішеннях європейських країн, цивілізаційний вибір, підтримка демократії і свободи особистості.

Всі ми пам’ятаємо, що Небесна Сотня – найактивніші учасники Революції Гідності – загинули саме за європейський вибір України.

Протести 21 листопада 2013-го розпочались саме через призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Саме перемога Євромайдану ціною життя українців дала можливість підписати цю угоду у 2014-му році.

Всі роки тривала колосальна підготовка до інтеграції.

Винищувальна війна з росією пришвидшила ці процеси. Ми знову кров’ю, тисячами життів найкращих українців довели, що варті повноцінно приєднатись до євроспільноти.

Тож які ще докази потрібні?

На нашій землі відбуваються історичні події, зараз немає жодної країни, де б кожного вечора не дивились новини про божевільну війну в нашій країні.

Бо це торкається без перебільшення всіх. Включно із країнами Африки, які опинились на межі продовольчої кризи через військову інтервенцію рф.

Деякі розвинуті західні країни говорять, що ми не готові: забудемо після війни про реформи, не будемо боротись із корупцією.

Але ж чи є у нас інший вибір, ніж перевершувати самих себе?

Ніж реформуватись до такого стану, щоб у нас дійсно повірили.

Я впевнена, що немає. Ми повинні зробити космічний ривок.

Знову згадується спорт.

Коли ти на межі можливого даєш максимальний результат, бо ставиш на карту – все!!!

І ми всі, кожен з нас, не лише політики і влада, маємо усвідомлено ставитись до цього вибору.

Мільйони українців повертаються після вимушеного перебування за кордоном у сусідніх країнах.

Величезна кількість громадян відчула на собі, що таке життя у європейській державі.

Десь ми програємо, але у більшості – ми не гірше, а КРАЩЕ! Лише трішки обточити діамант, і він засяє!!

Тож позбуваймося комплексу меншовартості.

З гордістю несемо свій прапор і звання європейського українця.

Нагадаємо, що раніше Говорова залишила посаду віце-президента ФЛАУ.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

війна Олена Говорова

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Петраков відповів на питання, чи повернуться він та гравці збірної України на Батьківщину після матчів Ліги націй
Петраков відповів на питання, чи повернуться він та гравці збірної України на Батьківщину після матчів Ліги націй
Футбол Збірна України
13 червня 18:53
Судаков – про скандування «росія» на матчі Вірменія – Україна: «Футбол поза політикою, казали вони»
Судаков – про скандування «росія» на матчі Вірменія – Україна: «Футбол поза політикою, казали вони»
Футбол Збірні
12 червня 22:54
1
Світоліна: «Організації не розуміють до кінця всієї ситуації, що відбувається в Україні, і не хочуть йти назустріч»
Світоліна: «Організації не розуміють до кінця всієї ситуації, що відбувається в Україні, і не хочуть йти назустріч»
Теніс WTA
11 червня 07:44
Майк Тайсон провів гидку аналогію щодо війни в Україні і натякнув, що не став би боротися проти росії
Майк Тайсон провів гидку аналогію щодо війни в Україні і натякнув, що не став би боротися проти росії
Бокс Професійний бокс
10 червня 13:43
2
«Низько, як всі дії вашої сутності». Бех-Романчук на прикладі ласіцкене показала, в чому різниця між українцями та росіянами
«Низько, як всі дії вашої сутності». Бех-Романчук на прикладі ласіцкене показала, в чому різниця між українцями та росіянами
Легка атлетика
10 червня 13:22
«Не пробачимо, виродки». Орки вщент знищили Льодовий палац у Сєвєродонецьку
«Не пробачимо, виродки». Орки вщент знищили Льодовий палац у Сєвєродонецьку
Інші
10 червня 09:45

Новини: Легка атлетика

Говорова: «Переконана, що на саміті в Брюсселі Україна отримає статус кандидата в ЄС – ми знову кров’ю тисяч довели, що варті приєднатись до євроспільноти»
Говорова: «Переконана, що на саміті в Брюсселі Україна отримає статус кандидата в ЄС – ми знову кров’ю тисяч довели, що варті приєднатись до євроспільноти»
15:45
Левченко з найкращим особистим результатом сезону завоювала медаль на турнірі в Фінляндії
Левченко з найкращим особистим результатом сезону завоювала медаль на турнірі в Фінляндії
13:04
Саладуха: «Місто-герой Маріуполь був і буде українським»
Саладуха: «Місто-герой Маріуполь був і буде українським»
13 червня 18:48
Рижикова, Ткачук, Ляхова та Кохан представлять Україну на етапі Діамантової ліги в Осло
Рижикова, Ткачук, Ляхова та Кохан представлять Україну на етапі Діамантової ліги в Осло
13 червня 16:25
Дворазова чемпіонка Європи: «Чоловік на війні. Коли з ним немає зв’язку два-три дні, а потім дзвонить телефон…»
Дворазова чемпіонка Європи: «Чоловік на війні. Коли з ним немає зв’язку два-три дні, а потім дзвонить телефон…»
12 червня 10:27
Бех-Романчук виграла одні з найатмосферніших змагань сезону
Бех-Романчук виграла одні з найатмосферніших змагань сезону
12 червня 10:03
Бех-Романчук: «Не можу сказати, що це максимум, який можна було показати на цих змаганнях»
Бех-Романчук: «Не можу сказати, що це максимум, який можна було показати на цих змаганнях»
11 червня 11:54
«Низько, як всі дії вашої сутності». Бех-Романчук на прикладі ласіцкене показала, в чому різниця між українцями та росіянами
«Низько, як всі дії вашої сутності». Бех-Романчук на прикладі ласіцкене показала, в чому різниця між українцями та росіянами
10 червня 13:22
Українець показав другий найкращий результат в історії Європи серед юніорів
Українець показав другий найкращий результат в історії Європи серед юніорів
10 червня 12:18
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Всі новини