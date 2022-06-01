Говорова пішла з посади віце-президента ФЛАУ

Титулована легкоатлетка Олена Говорова пішла з посади першого віце-президента й голови Комісії атлетів Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).



Це пов’язано з тим, що зараз я входжу в робочу групу з питань молоді та спорту при Національній раді з відновлення України від наслідків війни й взагалі не маю часу. Я не хочу нікого підводити й давати обіцянки, які не зможу виконати.

Тому буду вдячна всім, якщо ви поставитеся до моєї заяви з розумінням, – звернулася Олена Говорова до членів Ради ФЛАУ. – Вдячна всім за роботу. Я залишаюся членом ФЛАУ й по мірі можливості й надалі допомагатиму легкій атлетиці усім, чим зможу».