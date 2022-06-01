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Говорова пішла з посади віце-президента ФЛАУ

Українка потрапила в робочу групу в Нацраді по відновленню України
Легка атлетика
15:45
Говорова пішла з посади віце-президента ФЛАУ

Титулована легкоатлетка Олена Говорова пішла з посади першого віце-президента й голови Комісії атлетів Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).

«На жаль, не можу й надалі очолювати Комісію розвитку й хочу також скласти з себе повноваження першої віцепрезидентки (і взагалі віцепрезидентки) Федерації легкої атлетики України.

Це пов’язано з тим, що зараз я входжу в робочу групу з питань молоді та спорту при Національній раді з відновлення України від наслідків війни й взагалі не маю часу. Я не хочу нікого підводити й давати обіцянки, які не зможу виконати.

Тому буду вдячна всім, якщо ви поставитеся до моєї заяви з розумінням, – звернулася Олена Говорова до членів Ради ФЛАУ. – Вдячна всім за роботу. Я залишаюся членом ФЛАУ й по мірі можливості й надалі допомагатиму легкій атлетиці усім, чим зможу».

Також Говор відзвітувала про роботу Комісії з розвитку ФЛАУ.

Як повідомлялося, чотири українські легкоатлетки виступлять на наступному етапі Діамантової ліги.
Карен Агабекян
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Олена Говорова

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