Бронзова призерка Олімпійських ігор в Парижі у стрибках у висоту Ірина Геращенко в інтерв’ю «Суспільне Спорт» розповіла про відновлення фізичної форми та своє повернення в спорт.

«Важко, хочеться самій бігати, стрибати, розминатися. Звичайно, я розумію, що потрібні такі паузи, щоб ще більше захотіти якомога скоріше повернутися у сектор. Вірю, що у мене це вийде.

Всі розуміють, що організм жінки досить цікавий, особливо після народження дитини, але я вірю, що відновлюся і буду стрибати наступного року на чемпіонаті України.

Сізон бест? Вже 1,50 м. Але це було з першої спроби, не з другої, як я стрибала 1,40 чи 1,45 м. І це була друга стрибкова і лише гра. Насправді важкувато, не буду цього приховувати, але форма повертається, я повертаюся до цих класних спогадів про стрибки у висоту».