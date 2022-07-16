Ірина Климець залишилася поза фіналу ЧС-2022 з легкої атлетики

В американському Юджині проходить чемпіонат світу з легкої-атлетики-2022.
27-річна українка Ірина Климець не змогла вийти у фінал секторі для метання молота.
Для виходу в фінал Климець необхідно було метнути молот мінімум на 73,50 метра або увійти в топ-12 кращих за результатом трьох спроб. Однак це вона не змогла зробити. Кращою спробою Ірини став результат – 68,12 м.
Таким чином, Климець зайняла 22-у сходинку в підсумковому заліку.
Відзначимо, що в 2019 році українка посіла п'яте місце на чемпіонаті світу в Досі (Катар).
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