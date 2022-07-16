Килипко не потрапила в призи етапу Діамантової ліги в Рабаті
Українки Кіліпко та Гладійчук не змогли пробитися в фінал чемпіонату світу-2022
Наші спортсменки залишилися за бортом турніру після кваліфікації в стрибках з жердиною
08:51
Учасниця Ріо-2016 і Токіо-2020 в секторі для стрибків з жердиною українка Марина Килипко не змогла подолати кваліфікацію і вийти в фінал планетарного форуму.
Кіліпко показала результат – 4.35 м. Марина намагалася взяти висоту 4.50 м, проте три її спроби були невдалими.
З аналогічним результатом свій виступ на турнірі завершила і ще одна українка Яна Гладійчук.
Раніше український легкоатлет Андрій Проценко вийшов у фінал чемпіонату світу в стрибках у висоту.
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