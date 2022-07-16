Українки Кіліпко та Гладійчук не змогли пробитися в фінал чемпіонату світу-2022

Наші спортсменки залишилися за бортом турніру після кваліфікації в стрибках з жердиною





Раніше український легкоатлет

вийшов у фінал чемпіонату світу в стрибках у висоту.

У Юджині (США) набирає обертів чемпіонат світу з легкої атлетики-2022.Учасниця Ріо-2016 і Токіо-2020 в секторі для стрибків з жердиною українкане змогла подолати кваліфікацію і вийти в фінал планетарного форуму.Кіліпко показала результат – 4.35 м. Марина намагалася взяти висоту 4.50 м, проте три її спроби були невдалими.З аналогічним результатом свій виступ на турнірі завершила і ще одна українка